تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عريس عين شمس لسرقة هاتفه لـ15أكتوبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لسرقة هاتفه المحمول، لجلسة 15 أكتوبر .

تعود تفاصيل القضية إلى تتبع عاطلين المجنى عليه "أيوب محمد"، بدافع سرقته خلال استقلالهما دراجة بخارية، وكان برفقة خطيبته لشراء مستلزمات زفافه، وعندما خطف المتهمون الهاتف حاول المجنى عليه الأمساك بهما، فأطلقا النار عليه ما اسفر عن مقتله.

وأضاف المتهم "أحمد برازيلى" فى اعترافاته: "هو اللى ضرب النار على المجنى عليه، وأنا كنت بقود الدراجة النارية وبعنا الموبايل عشان نشترى شريطين برشام"، بينما أنكر المتهم الآخر ارتكابه للواقعة، وبعرض المتهمين على خطيبة المجنى عليه تعرفت عليهما، وحددت دور كل واحد منهما فى الحادث.

وتمكن المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط المتهمين.