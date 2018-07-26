بيونج يانج تعيد إلى الولايات المتحدة رفات عسكريين أمريكيين

أ ف ب

تعيد بيونج يانج، غدا الجمعة، إلى الولايات المتحدة رفات عسكريين أمريكيين قُتلوا أثناء الحرب الكورية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، ما يعنى انطلاق عملية اتُخذ القرار بإجرائها أثناء القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وجاء قرار إعادة رفات العسكريين الذين سقطوا خلال الحرب الكورية بين 1950 و1953 فى الاتفاق الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى 12 يونيو.

وستتم عملية إعادة الرفات الأولى الجمعة، فى الذكرى السنوية الـ65 للهدنة التى أنهت الحرب، حسبما نقلت يونهاب عن مصادر دبلوماسية.

ومن المفترض أن يتم نقل الرفات عبر أجواء مطار كالما الكورى الشمالى (شرق) حتى قاعدة أوسان الجوية، فى جنوب سيول. وبعدها سيتمّ نقلها إلى مختبر فى هاواى، بحسب يونهاب.

ورفض متحدث باسم الجيش الأمريكى التعليق على هذه المعلومات.