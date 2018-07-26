video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بيونج يانج تعيد إلى الولايات المتحدة رفات عسكريين أمريكيين

الخميس، 26 يوليه 2018 01:52 م
بيونج يانج تعيد إلى الولايات المتحدة رفات عسكريين أمريكيين ترامب وكيم
أ ف ب
إضافة تعليق

تعيد بيونج يانج، غدا الجمعة، إلى الولايات المتحدة رفات عسكريين أمريكيين قُتلوا أثناء الحرب الكورية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، ما يعنى انطلاق عملية اتُخذ القرار بإجرائها أثناء القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وجاء قرار إعادة رفات العسكريين الذين سقطوا خلال الحرب الكورية بين 1950 و1953 فى الاتفاق الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى 12 يونيو.

وستتم عملية إعادة الرفات الأولى الجمعة، فى الذكرى السنوية الـ65 للهدنة التى أنهت الحرب، حسبما نقلت يونهاب عن مصادر دبلوماسية.

ومن المفترض أن يتم نقل الرفات عبر أجواء مطار كالما الكورى الشمالى (شرق) حتى قاعدة أوسان الجوية، فى جنوب سيول. وبعدها سيتمّ نقلها إلى مختبر فى هاواى، بحسب يونهاب.

ورفض متحدث باسم الجيش الأمريكى التعليق على هذه المعلومات.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الشمالية تستلم صناديق خشبية لإعادة رفات الجنود الأمريكيين

صور.. وزير خارجية أمريكا: كوريا الشمالية تواصل انتاج وقود القنابل النووية

وزير الخارجية الأمريكى: كوريا الشمالية تواصل انتاج مواد انشطارية

ترامب

كيم جونج أون

كوريا الشمالية

الحرب الكورية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة