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بوتين يصل جوهانسبرج لحضور قمة مجموعة البريكس

الخميس، 26 يوليه 2018 11:41 ص
بوتين يصل جوهانسبرج لحضور قمة مجموعة البريكس بوتين
موسكو (أ ش أ)
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وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى مدينة (جوهانسبرج) بجنوب أفريقيا، لحضور قمة مجموعة دول البريكس.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، أن طائرة بوتين الرئاسية وصلت مطار أوليفر ريجنالد تامبو الرئيسى فى جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن المطار - المُسمى تيمنا باسم السياسى الجنوب أفريقى والرئيس السابق للمؤتمر الوطنى الأفريقى - ليس بعيدا عن مدينة جوهانسبرج.

ويُشارك الرئيس الروسي، يومى الخميس والجمعة، فى فعاليات القمة العاشرة لقمة مجموعة البريكس، ومن المقرر أن يجرى محادثات مع نظيره الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا، فى اليوم ذاته، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الأرجنتين وأنجولا وتركيا وزامبيا والصين والهند.

يذكر أن مجموعة البريكس تضم فى عضويتها دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

 


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