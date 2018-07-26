بوتين يأمل دعم دول بريكس طلب روسيا استضافة "إكسبو-2025 "

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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن أمل موسكو بأن تدعم دول مجموعة بريكس طلب روسيا لاستضافة معرض "إكسبو-2025" فى مدينة يكاتيرينبورج.

وقال بوتين - خلال اجتماع موسع لزعماء دول "بريكس"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية - إن "روسيا ترغب باستضافة "إكسبو- 2025" فى مدينة يكاتيرينبورج الروسية، وليس هناك من بين منافسينا مدن من البرازيل، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. أصدقائى الأعزاء، إننا نتطلع إلى دعم بلدان البريكس".

وكانت روسيا قد تقدمت فى مايو الماضى بطلب للحصول على استضافة معرض "إكسبو الدولى 2025 " فى يكاترينبورج.. وسينظم هذا الحدث فى الفترة من 2 مايو إلى 2 نوفمبر 2025.

يذكر أن المعرض العالمى "إكسبو" يقام كل خمس سنوات ولمدة ستة أشهر، ويتم فيه بحث القضايا والتحديات العالمية، واقتراح الحلول المناسبة لها وسبل مواجهتها والتخفيف من آثارها.

وتقدم بطلب استضافة معرض إكسبو- 2025، بالإضافة إلى يكاترينبورج، أوساكا (اليابان) وباكو (أذربيجان) ، وكانت فرنسا قد سحبت طلبها فى وقت سابق ، وسيتخذ القرار بشأن مكان المعرض فى الجمعية العامة للمكتب الدولى للمعارض فى نوفمبر 2018.

و"بريكس" هى رابطة تضم خمس اقتصادات نامية، هى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتى تضم أكثر من ثلث سكان العالم.



ويبلغ إجمالى عدد السكان فى دول "بريكس" 2.83 مليار نسمة، مما يشكل 42 فى المئة من سكان العالم.. وتحتل دول "بريكس" 26 فى المئة من مساحة الأراضى فى العالم، وتسهم بحوالى 22 فى المئة من إجمالى الناتج العالمى، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.