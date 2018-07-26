بلجيكا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء حرائق الغابات باليونان

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أكد وزير الخارجية البلجيكى ديديه ريندرز اليوم الخميس مصرع سائح بلجيكى جراء حرائق الغابات التى تجتاح البلاد منذ أيام.



ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن ريندرز قوله - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إن السفارة فى العاصمة اليونانية أثينا تقدم المساعدة لزوجة وابن الضحية.



كما نقلت الشبكة عن المتحدث باسم الخارجية قوله إن السائح البلجيكى كان ضمن مجموعة مقيمة بأحد الفنادق الكائنة بشمال البلاد، والتى أمرت السلطات بإخلائها مع اقتراب النيران، لافتا إلى أن ظروف مصرعه لم تتضح بعد.