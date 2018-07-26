بعد ضبط الداخلية كمية منه.. تعرف على خطورة مخدر "الماريجوانا"

كتب محمود عبد الراضي

الماريجوانا هى رؤوس نبات القنب الهندى المزهرة حيث يتم قطفها ثم يتم تجفيفها، وقد تطحن طحناً خفيفاً، فتكون متكونة من البذور والأوراق والفروع الصغيرة الرقيقة وهما منتجان من نفس النبات إلا أن المادة المخدرة فى الماريجوانا تكون أقل من وجودها فى الحشيش حيث تزيد أكثر فى الحشيش.

وهناك العديد من الآثار السلبية المترتبة على تعاطى الماريجوانا، منها عدم الاهتمام بالقيام بالأعمال، وتشتيت التركيز، والضعف فى الذاكرة، والإصابة بسرطان الرئة، والإصابة بالعقم لدى الجنسين، والضعف الجنسى، والضعف الجنسى الحاد، وخطر إصابة الأطفال حديثى الولادة بالتخلف والتأخر العقلى لأمهات يستخدمن الماريجوانا.