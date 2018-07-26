بعد تهديده بفضح العدالة والتنمية.. السلطات التركية تقرر هدم فيلا أوكتار

كتب- هاشم الفخرانى

بعد أيام من تهديد الداعية التركى المزيف عدنان أوكتار بفضح قيادات بحزب العدالة والتنمية حيث يمتلك تسجيلات جنسية لقيادات كبيرة بالحزب ذراع الإخوان فى تركيا، قررت السلطات هدم فيلا أوكتار بمدينة إسطنبول.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن اللافت في الأمر أن قرار هدم الفيلا التي تضم 100 غرفة، يأتى بزعم أنها مبنية بطريقة غير قانونية، رغم أن تاريخ إنشائها يعود إلى ثلاثين عامًا.

وقالت السلطات إن الفيلا التي يقيم فيها ستون شخصًا والمنشآت المحيطة بها غير قانونية، وكان يتم حراسة الفيلا التي يقيم فيها أوكتار منذ نحو 30 عامًا باستخدام المئات من كاميرات المراقبة.

ويأتي قرار الهدم بعد أن أصدرت السلطات التركية قرارًا بمصادرة شركات أوكتار وممتلكاته وكذلك القناة التليفزيونية التابعة له.

يشار إلى أن أوكتار معروف بفتاواه المثيرة للجدل وظهوره الإعلامي بصحبة عدد من النساء يتراقصن بملابس مثيرة على قناته الخاصة ويطلق عليهن لقب "القطط"، ومن أبرز فتاواه أن المرأة المحجبة لها حق ارتداء المايو البكيني.