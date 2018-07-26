برلين ترحب بالاتفاق التجارى بين ترامب ويونكر وتصفه "بالبناء"

أ ف ب

رحبت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، باتفاق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر على حل نزاع تجارى بدأت نذره قبل أشهر.

وقالت المتحدثة الحكومية أولريكه ديمر على تويتر "ترحب الحكومة بالاتفاق على مقاربة بناءة بخصوص التجارة. يمكن للمفوضية الأوروبية أن تعوّل على دعمنا".

وقال وزير الخارجية هايكو ماس فى وقت سابق إن نتائج المحادثات تظهر قوة اتحاد أوروبى موحد. وأكد أن "أوروبا أظهرت أمس أنه لن تُقسّم. رأينا أيضا أنه إذا كانت أوروبا موحدة يكون لكلمتنا وزن، وعندها يمكننا التكلم مع الجميع بثقة وعلى قدم المساواة".