بالتواريخ.. أهم المحطات فى قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

كتبت هدى أبو بكر

أعادت محكمة النقض القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" إلى نقطة الصفر، بعدما قبلت طعون 16 متهما فى القضية، أمس الأربعاء، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت حكم أول درجة.

ويستعرض "اليوم السابع" بالتواريخ أهم المحطات التى توقفت عندها القضية وهى:

22 يوليو 2013.. تعود أحداث القضية، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فى محيط السفارة الأمريكية وسط القاهرة، على خلفية اعتصام جماعة الإخوان بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

23 متهما.. عدد الذين تمت محاكمتهم فى القضية، وذكر أمر الإحالة أنهم فى 22-7-2013 بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، قام المتهم الأول بتدبير تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، واشترك المتهمون جميعاً مع المتهم الأول فى جرائم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، وجرائم الترويع والتخويف والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

10 نوفمبر 2014.. تنحت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج.

مارس 2015 .. نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة الدعوى.

5 يناير 2017.. قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الأول والثانى للمفتى، وحددت جلسه 7 فبراير للنطق بالحكم.

7 فبراير 2017.. قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد وحدث (أقل من 18 عامًا) بالسجن 10 سنوات.

11 أبريل 2018.. حجزت محكمة النقض طعون المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم ، للحكم بجلسة 25 يوليو.

25 يوليو 2018.. قبلت محكمة النقض طعن 16 متهما فى القضية وألغت أحكام الإعدام والمؤبد وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد.