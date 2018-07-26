video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار منزل من 3 طوابق دون وقوع إصابات بالمنيا

الخميس، 26 يوليه 2018 01:57 م
انهيار منزل من 3 طوابق دون وقوع إصابات بالمنيا إنهيار منزل -أرشيفية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

انهار صباح اليوم منزل مكون من 3 طوابق خال من السكان فى حى غرب مدينة المنيا، مطل على الطريق الزراعى مصر- أسوان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بانهيار منزل ملك قاسم مصطفى علي، مكون من 3 طوابق وخال من السكان، ويقع بالطريق الزراعى مصر أسوان، ونتج عن ذلك انهيار جزء من منزل مجاور ملك مجدى عبد الكريم، ولا توجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تم عمل كردون أمنى وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للمعاينة، وتبين أن المنزل مكون من 3 طوابق وصادر له قرار إخلاء منذ نحو عام، ولا يوجد به سكان، ويقع بحارة محمد بك أحمد متفرع من شارع ابن الوليد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات بفصل الكهرباء والغاز، وإخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازى حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين لحين صدور تقرير الإدارة الهندسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار منزل بجوار كنيسة الشهيد أبادير بحى غرب أسيوط بسبب التنقيب عن الآثار

الطريق الزراعي مصر أسوان

انهيار منزل

اخبار مصر

المنيا

اخبار المحافظات

اخبار المنيا




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة