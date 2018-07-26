انهيار منزل من 3 طوابق دون وقوع إصابات بالمنيا

فريق المحافظات

انهار صباح اليوم منزل مكون من 3 طوابق خال من السكان فى حى غرب مدينة المنيا، مطل على الطريق الزراعى مصر- أسوان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بانهيار منزل ملك قاسم مصطفى علي، مكون من 3 طوابق وخال من السكان، ويقع بالطريق الزراعى مصر أسوان، ونتج عن ذلك انهيار جزء من منزل مجاور ملك مجدى عبد الكريم، ولا توجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تم عمل كردون أمنى وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للمعاينة، وتبين أن المنزل مكون من 3 طوابق وصادر له قرار إخلاء منذ نحو عام، ولا يوجد به سكان، ويقع بحارة محمد بك أحمد متفرع من شارع ابن الوليد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات بفصل الكهرباء والغاز، وإخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازى حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين لحين صدور تقرير الإدارة الهندسية.