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انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية الأحد المقبل

الخميس، 26 يوليه 2018 06:15 م
انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية الأحد المقبل الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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تنطلق يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ100 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة وذلك بمشاركة الدول المضيفة وهى الأردن ولبنان ومصر وفلسطين ، إلى جانب ممثلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومنظمة التعاون الإسلامى، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم الخميس أن المؤتمر سيناقش، على مدى 5 أيام ، التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطينى وفى مقدمتها قضية القدس خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها وما تبعه من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة هذا القرار المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية ، وماتتعرض له المدينة من هجمة شرسة.

ويناقش المؤتمر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأوضاعها المالية حيث يتناول الوضع الخطير الذى تواجهه الوكالة ويهدد بتوقف نشاطها إثر قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض تمويلها للوكالة وكيفية مواجهة هذا الخطر الكبير الذى يهدد 5.5 مليون لاجئ فلسطينى فى الدول العربية المضيفة ويعصف باستقرار وأمن المنطقة .

ويناقش المؤتمر آخر التطورات المتعلقة بالاستعمار الاستيطانى، وجدار الفصل العنصرى، وتطورات الانتفاضة ، والتنمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة .

وأكدت الجامعة العربية أهمية المؤتمر خاصة فى ظل المستجدات والتطورات بالغة الخطورة والخاصة بقضيتى القدس واللاجئين ولما يعكسه من اهتمام العمل العربى المشترك بالقضية الفلسطينية بكافة جوانبها إذ سيتم عرض توصيات المؤتمر على مجلس الجامعة العربية فى دورته المقبلة على مستوى وزراء الخارجية العرب التى تلى المؤتمر وتكون أساسا للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربى – الإسرائيلى الصادرة عن المجلس .

 

 


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