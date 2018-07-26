انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالغردقة.. اليوم

كتب أحمد يعقوب

ينطلق اليوم الخميس، مؤتمر يعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنـك المركـزى المصـرى واتحـاد بنـوك مصر، تحت عنوان "الصيرفة الخضراء - الطريق إلى التنمية المستدامة"، فى الغردقــة، خلال الفترة 26- 28 يوليو 2018، تحت رعاية طـارق حسـن عامـر، محافـظ البنـك المركـزى المصـرى، وبحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وحشد من كبار المسؤولين.

ويسلط المنتدى الضوء على مفهوم الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأثر التغير المناخى على الصيرفة والخدمات المالية، ودور البنوك المركزية والبنوك فى التنمية المستدامة من خلال الصيرفة الخضراء، وكذلك آليات الصيرفة الخضراء لتعزيز الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتناول أهمية التحول الرقمى والالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة فى تعزيز الخدمات المصرفية المستقبلية.

كما يتيح المنتدى التعرف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام واستعراض تجارب الدول، ودور المسئولية الاجتماعية للشركات فى تحقيق التنمية المستدامة والدور الذى يلعبه القطاع المالى والجهات التشريعية والرقابية فى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية فى ظل تطبيق الصيرفة الخضراء، وذلك على أيدى نخبة مختارة ومتميزة من خبراء المال والمصارف فى العالم العربى.