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اليونان: فتح حساب لدى البنك المركزى اليونانى لمساعدة متضررى حرائق أتيكا

الخميس، 26 يوليه 2018 12:34 م
اليونان: فتح حساب لدى البنك المركزى اليونانى لمساعدة متضررى حرائق أتيكا حرائق الغابات فى اليونان
أ ش أ
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قررت الحكومة اليونانية فتح حساب خاص لدى البنك المركزى اليونانى، بهدف تمويل كافة الإجراءات المتخذة لمساعدة المتضررين من الحرائق فى منطقة "أتيكا"، وخاصة من أجل دفع التعويضات وإعادة بناء المنازل التى دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وبنيتها التحتية، وذلك فى ضوء موجة التضامن التى نشأت لمساندة اليونان والمتضررين من الحرائق.

وذكر بيان وزعته سفارة اليونان بالقاهرة اليوم الخميس أن المتحدث الرسمى باسم الحكومة اليونانية أعلن عن تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة هذا الحساب، مكونة من رئيس البرلمان اليونانى ووزير البنية التحتية والنقل ووزير المالية، مشيرا إلى مساهمة الدولة اليونانية فى هذا الحساب بمبلغ يقدر بـ 30 مليون يورو، فى حين قرر البرلمان اليونانى المساهمة بمبلغ إضافى قدره 10 ملايين يورو.


وأفاد البيان أن المتحدث الرسمى للحكومة اليونانية أعلن كذلك عن سلسلة من الإجراءات تشمل مساعدة متضررى الحرائق، وصرف تعويضات نقدية للمتضررين ولأسر الضحايا، ومنح إعفاءات ضريبية ومزايا تأمينية لهم، بالإضافة إلى تسهيلات فى مجالات التعليم والاتصالات، مضيفا أنه من المقرر اتخاذ إجراءات لإصلاح الأضرار المادية، فضلا عن استعادة الكفاءة البيئية فى المناطق المتضررة وذلك فى إطار التخطيط العمرانى وخطط مكافحة الفيضانات والحرائق.


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