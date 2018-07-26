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الخميس، 26 يوليه 2018 01:12 م
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اليونان تحصى خسائرها الناجمة عن أعنف حرائق غابات فى عقود

الخميس، 26 يوليه 2018 12:48 م
اليونان تحصى خسائرها الناجمة عن أعنف حرائق غابات فى عقود حرائق اليونان
أ ف ب
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تحصى اليونان، اليوم الخميس خسائرها البشرية والمادية الناجمة عن أعنف حرائق غابات فى تاريخها بينما تسعى طواقم الإغاثة لتمشيط المنازل والسيارات المتفحمة بحثا عن مفقودين بعد تأكيد وفاة 81 شخصا على الأقل فى الكارثة.

ولا يزال عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على جيوب من الحرائق غير المسبوقة التى اندلعت قرب أثينا، فيما أعلنت الحكومة -- التى تعرضت لعاصفة انتقادات فى اعقاب الكارثة -- مجموعة من التدابير للتعويض على المتضررين.

والحرائق التى اندلعت الاثنين، اجتاحت قرى ساحلية يقصدها السياح واستعرت بقوة واجبرت معظم الناس على الهرب إلى البحر وليس معهم سوى ملابسهم. وتحدث الناجون عن مشاهد مروعة ومنها مصرع عائلات داخل المنازل التى حاصرتها النيران.

 


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