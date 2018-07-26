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اليمن: استهداف الحوثى ناقلة نفط سعودية عمل إرهابى

الخميس، 26 يوليه 2018 07:30 ص
اليمن: استهداف الحوثى ناقلة نفط سعودية عمل إرهابى الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي
وكالات
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اعتبر نائب الرئيس اليمنى على محسن الأحمر استهداف ميليشيات الحوثى ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة عملاً إرهابياً "يكرس مساعى الحوثيين وبدعم من إيران لتعطيل حركة الملاحة البحرية ورفض السلام والمبادرات المقدمة بخصوص تسليم الحديدة".

وأشار على محسن إلى أن تكرار استهداف تلك الميليشيات وبدعم من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية فى ظل جهود أممية يبذلها المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن غريفيث هو عرقلة لكل جهود السلام وتأكيد على استخدام ميليشيات الحوثى لميناء الحديدة كمنطلق للكثير من العمليات والهجمات الإرهابية.

وأكد أن حرص الشرعية والتحالف على استكمال تحرير الحديدة ومينائها نابع من القلق والمخاطر التى يمثلها تهديد الحوثيين على الأمن الإقليمى والدولى وعلى حركة الملاحة والتجارة العالمية فى ظل استخدامهم الحربى للمدينة والميناء.

 


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