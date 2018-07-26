اليابان: إعدام 6 من جماعة "أوم شينريكيو" المتطرفة

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أكدت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أعضاء مسجونين من جماعة "أوم شينريكيو" الدينية المتطرفة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أن تنفيذ الحكم جاء بعد إعدام رئيس الجماعة سابقًا وستة أعضاء آخرين فى أوائل شهر يوليو الجارى.

يذكر أن أفراد الجماعة تورطوا فى سلسلة من الجرائم أسفرت عن مقتل 29 شخصًا، بما فى ذلك إطلاق غاز السارين فى شبكة مترو أنفاق طوكيو فى شهر مارس عام 1995، وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.



واستغرقت محاكمة هؤلاء الرجال وآخرين متورطين فى الجرائم سنوات طويلة، وتم الانتهاء من آخر تلك القضايا فى شهر يناير الماضى، ما مهد الطريق لتنفيذ أحكام الإعدام .