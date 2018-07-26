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الهلال الاحمر السورى والامم المتحدة يوزعان المساعدات الفرنسية فى الغوطة

الخميس، 26 يوليه 2018 11:27 ص
الهلال الاحمر السورى والامم المتحدة يوزعان المساعدات الفرنسية فى الغوطة الغوطة الشرقية
أ ف ب
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أعلنت منظمة الهلال الاحمر العربى السورى، اليوم الخميس، أنها بدأت مع منظمة الأمم المتحدة توزيع المساعدات الإنسانية التى قدمتها فرنسا للغوطة الشرقية قرب دمشق.

وذكر مصدر فى الهلال الاحمر لوكالة فرانس برس "أن سبع شاحنات دخلت اليوم مدينة دوما تضم مساعدات إنسانية غير غذائية بدأ توزيعها على المستفيدين فى بلدات الغوطة الشرقية عن طريق مركز الهلال فى دوما".

وذكرت المنظمة على حسابها على "تويتر"، "تم توزيع 3840 بطانية و572 سلة من أدوات المطبخ وخيم من المساعدات الفرنسية" إلى الغوطة الشرقية.

وكانت المنظمة تسلمت السبت خمسين طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الفرنسية إلى الشعب السورى، والمخصصة "للفئات الأشد ضعفاً".

ويستفيد من هذه المساعدات السكان الذين بقوا فى بلدات الغوطة الشرقية، أو عادوا إليها، بعد إتمام اتفاقات مصالحة بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة بإشراف روسى ويعيشون فى ظروف إنسانية صعبة. ولم يعرف عدد المستفيدين من هذه المساعدات.

وجاءت الاتفاقات بعد أن شن النظام السورى فى مارس - أبريل 2018، هجوما جويا وبريا مكثفا غير مسبوق على الغوطة الشرقية لدمشق التي كانت محاصرة لمدة خمس سنوات، وعانت من نقص فادح في المواد الغذائية والاساسية.

 

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