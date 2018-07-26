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الخميس، 26 يوليه 2018 03:35 م
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"الموهوبون بجنوب سيناء" تستعد للمشاركة فى جائزة "ناصر بن حمد العالمية"

الخميس، 26 يوليه 2018 03:36 م
"الموهوبون بجنوب سيناء" تستعد للمشاركة فى جائزة "ناصر بن حمد العالمية" جانب من فريق الموهوبين
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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عقدت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، اليوم الخميس ، اجتماعا مع المشاركين فى النشاط الصيفى من الطلبة والطالبات ، بمقر المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكى بالمدرسة الثانوية الفندقية ، وذلك استعدادا للمشاركة فى جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابى والتى تهدف إلى تحفيز الشباب وإطلاق العنان أمام إبداعاتهم ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية.

وأوضح فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكى أن الجائزة تتضمن 6 مجالات هى؛ التصميم المعمارى، الرسم والتشكيل، إنتاج الأفلام، التصميم الجرافيكى، التصوير الفوتوغرافى والإبداع العلمى.

وأضاف أن الجائزة حددت 3 فئات عمرية للمشاركة، الأولى من 14 إلى 17 عاما، الثانية من 18 إلى 24 سنة، والثالثة من 25 إلى 30 سنة، مؤكدا أن المشاركة مفتوحة لكل الشباب من الفئات العمرية المذكورة من مختلف دول العالم، بغض النظر عن الجنسية أو بلد الإقامة.

وأشار فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكى أن الطريقة الوحيدة للتسجيل والمشاركة بجائزة ناصر بن حمد هى الموقع الرسمى وموقع تسليم المشاركات للجائزة، لافتا إلى أن آخر موعد لتسليم المشاركات سيكون 17 اغسطس 2018.

 

 

 


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