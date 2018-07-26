المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر: لجنة لبحث حركة النقل الداخلى بمعاهد المنطقة

عقد الشيخ عبد الناصر حسان الديب، رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة حركة التنقلات الداخلية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، وذلك بحضور الشيخ عبد الجليل يونس وكيل أول المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومديرى المراحل التعليمية بالمنطقة وإدارة التنسيق وإدارة الشئون القانونية.

ناقش الاجتماع العقبات التى تواجه عملية التنقلات والتوصل إلى حلول مناسبة، كما تمت مناقشة متابعة سير العملية التعليمية، ومناقشة الانتدابات الداخلية وأسس الندب وكيفية توفير البديل بحيث لا يتأثر سير العملية التعليمية داخل معاهد المنطقة .

من جانبه، أكد الشيخ عبد الجليل يونس وكيل أول المنطقة للعلوم العربية والشرعية، خلال الاجتماع، أن المنطقة تسعى إلى تحقيق البناء المثمر والتعاون، ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول ومصلحة المعلم على حد سواء، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.

وقال الشيخ عبد الناصر حسان الديب، رئيس المنطقة الأزهرية، إن حركة النقل تتم مناقشتها بشكل حيادى ليحقق مصلحة المعلمين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصالح العمل ولسد أماكن العجز ، وسوف يتم الإعلان عنها بعد التأكد من المراجعة النهائية مباشرة.