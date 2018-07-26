video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المريخ.. الأسطع منذ 15 سنة يزين سماء الوطن العربى غدا تزامنا مع الخسوف

الخميس، 26 يوليه 2018 09:09 م
المريخ.. الأسطع منذ 15 سنة يزين سماء الوطن العربى غدا تزامنا مع الخسوف المريخ - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تكون سماء الوطن العربى على موعد غدا  الجمعة  27 يوليو 2018 مع وقوع كوكب المريخ فى التقابل ويكون قرصة مضاء بالكامل بنور الشمس وفى قمة لمعانة مقارنة بأى وقت هذه السنه وهو أفضل وقت لرؤية وتصوير الكوكب بالتزامن مع خسوف كلى للقمر .
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه بعد أربعة أيام من وقوعة فى التقابل سيقع المريخ فى أقرب نقطة من الأرض يوم الثلاثاء 31 يوليو ، ويرجع السبب فى أن التقابل لا يحدث فى نفس يوم أقرب مسافة نظرا لأن الأرض والمريخ يدوران حول الشمس فى مدارات اهليجية وليست دائرية تماما لذلك يكون هناك فارق بضعة أيام بين الحدثين.
 
وتابعت أن تقابل هذه السنه لن يجعل المريخ قريب إلى الأرض بنفس المسافة التاريخية التى حدثت فى 2003 ولكنه سيكون تقابل مثالى والكوكب سيكون فى قمة سطوعه في قبة السماء.
 
وأشارت إلى أنه يمكن رؤية قرص المريخ فقط من خلال التلسكوبات متوسطة الحجم حيث تشاهد معالم سطحه الرئيسية مع ضعف العاصفة الغبارية التي غطت كامل الكوكب منذ شهر يونيو الماضي ، وعند رؤية الكوكب بالعين المجردة سيبدو كنقطة ضوئية برتقالية ساطعة باتجاه الافق الجنوبي الشرقي.
 
وتابعت : إن تقابل كوكب المريخ يحدث كل سنتين ما يعنى بأن هذا التقابل فى السماء يحدث بعد تقابل 2016 ، وفي وقت التقابل تعبر الكرة الأرضية مابين الشمس والمريخ ، وفي كل مرة يحدث ذلك مع أحد الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي يقال بأن ذلك الكوكب في التقابل .
 
ويعتبر التقابل حدث هام لأن المريخ يكون قريب الى الأرض وفي أفضل لمعان له في قبة السماء ويكون مرئيا طوال الليل حيث يشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل باتجاه الافق الجنوبي ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحوث الفلكية تطلق ورشة عمل غدا عن خسوف القمر الكلى الأطول بمصر

البحوث الفلكية: القمر يتحول للون النحاسى والأحمر الدموى عند ذروة الخسوف

الفلك

الفضاء

المريخ

كوكب الارض

كوكب المريخ




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة