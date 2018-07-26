المرور يغلق كوبرى 15مايو جزئيا لإصلاح الفواصل لمدة يومين

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة كوبرى 15 مايو جزئيا لإجراء إصلاح وتجديد فواصل للكوبرى لمدة يومين، حيث تكون الأعمال أعلى شارع حسن صبرى فى الاتجاة القادم من القاهرة ومتجه الجيزة وكذلك ستكون الأعمال بالتناوب فى نفس الاتجاه وستبدأ اﻷعمال الساعة 1 صباح الجمعة حتى 8 مساء السبت.

وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.