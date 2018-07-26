المرور: تقديم الخدمات للمواطنين بوحدة مرور الوراق.. وكاميرات للمراقبة

كتب عبد الرحمن سيد

فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث المتبعة داخل الإدارة العامة للمرور، تنتهج اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور، إدخال أساليب حديثة فى أنظمة المرور لتسهيل جميع إجراءات التراخيص على المواطنين، مع تقديم كافة الخدمات للمترددين على الوحدات، ﻹنهاء تراخيص السيارات بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وقامت إدارة المرور، بإعادة تطوير وحدة تراخيص الوراق مرة أخرى وإدخال معدات وأجهزة حديثة، بالوحدة وعمل منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة و كبار السن، حيث يقوم الرائد محمد حسين رئيس الوحدة بالمرور على جميع الموظفين، والمترددين على الوحدة للاستماع إلى شكاواهم و المساهمة فى إنهاء التراخيص فى وقت قصير، بناء على توجيهات اللواء طارق حجاج مدير المرور.

كما تم تركيب عدد من الكاميرات داخل و خارج الوحدة للمراقبة بشكل دورى، ومعرفة سير اﻷعمال ﻹنهاء إجراءات التراخيص للمترددين على الوحدة، لقائدى السيارات الملاكى و لاستخراج الرخص الخاصة والدراجات البخارية، مع تركيب شاشات لتعريف المواطنين بخطوات استخراج و تجديد الرخص.

كما تستخرج وحدة مرور الوراق برئاسة الرائد محمد حسين رئيس الوحدة، بشكل يومى 200 رخصة سيارة ملاكى و 50 رخصة خاصة و 50 دراجة بخارية، ويوجد بها أفضل مكان لتراخيص التوك توك فى الجيزة، حيث تم ترخيص 150 ألف توك توك حتى اﻵن و تستمر الوحدة و جميع القائمين عليها بتهسيلات للمواطنين لسرعة استخراج اﻷوراق الخاصة بمركباتهم.

و خصصت وحدة الوراق منافذ لذوى الاحتياجات و كبار السن، وأماكن انتظار خاصة بهم بعيدا عن الزحام حرصا على سلامتهم، ويقوم رئيس الوحدة بالمرور بشكل دورى عليهم للوقوف على أخر إجراءات التراخيص، وذلك ضمن توجيهات وزارة الداخلية بالتواصل بشكل مستمر للمترددين على الوحدات، لمد جسور التقارب بين القطاع الشرطى والمواطنين، وتقديم كافة الخدمات وللتسهيلات لهم ﻹنهاء التراخيص و تخفيف اﻷعباء عنهم.