الكويت: خطط احترازیة لضمان سلامة وأمن تصدیر النفط الكویتى عبر باب المندب

رويترز

قال المتحدث الرسمى باسم القطاع النفطى الكويتى الشیخ طلال الخالد الصباح الیوم الخميس إن تأثیر التوترات الأخيرة فى مضیق باب المندب على نقل النفط الكویتى محدود.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ طلال الذى يشغل أيضا موقع الرئیس التنفیذى لشركة ناقلات النفط الكویتیة القول إن عشرة بالمئة فقط من صادرات النفط الكويتية تعبر المضيق وإن نحو 90 بالمئة تتجه إلى دول جنوب شرق آسیا ولا تعبر باب المندب.

وأوضح أن أغلب الناقلات الكویتیة التى تعبر باب المندب تكون محملة بالمشتقات البترولیة.

وأضاف أن لدى شركة ناقلات النفط الكویتیة العدید من الخطط الاحترازیة لضمان سلامة وأمن تصدیر النفط الكویتى وخططا بدیلة فى ظل ما یحدث من توترات سیاسیة فى المنطقة بما فیھا تلك الحاصلة عند مضیق باب المندب.