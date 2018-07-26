الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

قال مسؤول كويتى اليوم الخميس إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودى مماثل، لكنه أكد أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.

وقال بدر الخشتى، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، ردا على سؤال لرويترز "الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شئ أكيد حتى الآن".

وشدد الخشتى على أنه "لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شئ مدروسا وبعدها نقرر".