الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

قال مسؤول كويتى اليوم الخميس إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودى مماثل، لكنه أكد أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.
وقال بدر الخشتى، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، ردا على سؤال لرويترز "الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شئ أكيد حتى الآن".
وشدد الخشتى على أنه "لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شئ مدروسا وبعدها نقرر".
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بواسطة:
ابو عبدالله
مما يعني قلة مرور العبارات قناة السويس مما يقلل الدخل القومي المصري
اذا كانت السعودية اتخذت هذا القرار بالفعل فيجب تحرك الحكومة المصرية لمعرفة السبب الرئيسي وراء ذلك وحل المشاكل اذا كانت موجودة - لان هذا نذير بأن كثير من الدول ستنتهج هذا الطريق وتغير مسار شاحناتها لطريق اخر غير قناة السويس مما يقلل الدخل القومي المصري
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بواسطة:
عبد التواب النمساوى
خط انابيب تحت الكوبرى
يجب الإسراع بمد خط انابيب من السعودية الى مصر يمر تحت الكوبرى المزمع إنشاؤه بين البلدين لتحرير صادرات البترول العربى من الابتزاز فى مضايق هرمز و باب المندب