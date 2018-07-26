العبادى ومبعوث ترامب يبحثان تحسين الخدمات والاصلاح الاقتصادى فى العراق

بغداد /أ ش أ/

بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، ومبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون التحالف الدولى بريت ماكجورك تحسين الخدمات، والاصلاح الاقتصادى فى العراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية، مساء الأربعاء، عن مكتب العبادى فى بيان قوله إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى استقبل فى مكتبه اليوم مبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون التحالف الدولى بريت ماكجورك".

وأضاف المكتب أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات السياسية"، مشيرا إلى أنه "تم تثمين الخطوات التى اتخذتها الحكومة العراقية وجهودها لتحسين الخدمات والإصلاح الاقتصادي".