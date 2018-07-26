video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 12:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العبادى ومبعوث ترامب يبحثان تحسين الخدمات والاصلاح الاقتصادى فى العراق

الخميس، 26 يوليه 2018 12:00 ص
العبادى ومبعوث ترامب يبحثان تحسين الخدمات والاصلاح الاقتصادى فى العراق حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، ومبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون التحالف الدولى بريت ماكجورك تحسين الخدمات، والاصلاح الاقتصادى فى العراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية، مساء الأربعاء، عن مكتب العبادى فى بيان قوله إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى استقبل فى مكتبه اليوم مبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون التحالف الدولى بريت ماكجورك".

وأضاف المكتب أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات السياسية"، مشيرا إلى أنه "تم تثمين الخطوات التى اتخذتها الحكومة العراقية وجهودها لتحسين الخدمات والإصلاح الاقتصادي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى يبحث مع مجلس الدفاع الوطنى العراقى تظاهرات الجنوب

العبادى

الرئيس ترامب

تحسين الخدمات

الاصلاح الاقتصادى

العراق




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة