الصين ترحب بإعلان أمريكا وأوروبا الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بينهما

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رحبت الصين بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع بينهما.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب أمس الأربعاء أن بلاده والاتحاد الأوروبى اتفقا على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية إلى الصفر فى تجارة السلع الصناعية باستثناء السيارات.

وقال شوانج: "إن توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لحل لخلافاتهما التجارية عبر التجارة الحرة والتعددية، تعتبر أخبارا جيدة للعالم كله"، معربا عن أمله أن يلتزم الجميع بالتعددية.

وأضاف شوانج أن المشاركين فى قمة (بريكس) المنعقدة فى جنوب أفريقيا أكدوا على معارضتهم للحمائية والأحادية، ودعمهم للتجارة الحرة والتعددية، باعتبار ذلك دافعا قويا للنمو الاقتصادى العالمى.