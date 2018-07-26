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الخميس، 26 يوليه 2018 04:24 م
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الصين تحجب "BBC" بعد انتقال الموقع إلى البروتوكل الآمن

الخميس، 26 يوليه 2018 04:17 م
الصين تحجب "BBC" بعد انتقال الموقع إلى البروتوكل الآمن BBC -أرشيفية
كتب: هانى محمد
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حظرت الحكومة الصينية الموقع الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية BBC وتطبيقها للهاتف المحمول بعد انتقال الأخيرة إلى استخدام بروتوكول HTTPS الأكثر أمانًا بدلًا من بروتوكول HTTP.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، فى تقرير لها، إنه بالرغم من أن الصين قد حظرت فى عام 2014 موقع BBC باللغة الإنجليزية، ولكن يبدو أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حظر تطبيقها المحمول.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية، إن BBC حالياً تجرى تغييرات ضمن مواقع الإنترنت الخاصة بها والتحول من بروتوكول HTTP إلى HTTPS، وهذا يعنى أن المحتوى أقل عرضة للتلاعب، ولا يمكن حظر صفحات معينة على مواقعنا الإلكترونية، وفى الآونة الأخيرة تحول موقع BBC باللغة الصينية إلى استخدام بروتوكول HTTPS.

وأضاف المتحدث، أن المستخدمين الصينيين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى أى من مواقع BBC الإلكترونية منذ حوالى أسبوع تقريبًا، وقال "نأسف لفقدان الخدمة هناك ونوصى باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPN أو تطبيق Psiphon، لاستعادة الوصول، ونحن نواصل العمل مع مزودى الخدمات المحليين لجعل محتوى محدد من BBC متاحًا بشكل مباشر لجمهورنا فى الصين.


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