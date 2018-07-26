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الصين تؤكد دعمها لحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة

الخميس، 26 يوليه 2018 12:29 م
الصين تؤكد دعمها لحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن موقف الصين من القضية الفلسطينية واضح وثابت، مشددة على دعمها للحق المشروع للفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى ردًا على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط حول آخر تطورات الأوضاع فى فلسطين والدعوة التى أطلقها مبعوث الصين بالأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولى جديد لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى أسرع وقت ممكن.

وقال شوانج إن "موقفنا من القضية الفلسطينية واضح وثابت، وإننا ندعم عقد مؤتمر دولى جديد بشأن قضية فلسطين، كما أننا ندعم الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة".

وأضاف شوانج أن القضية الفلسطينية استحوذت على جانب كبير ومستفيض فى المناقشات الثنائية بين الجانبين الصينى والعربي، خلال أعمال الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى العربى الذى عقد يوم 10 يوليو الجارى ببكين.

وكان السفير الصينى لدى الأمم المتحدة "ما تشاو يو" أكد خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى الشرق الأوسط أمس /الأربعاء/ دعم بلاده لعقد مؤتمر دولى جديد بشأن قضية فلسطين، واستكشاف آليات مبتكرة لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وكسر الجمود فى المحادثات الفلسطينية-الإسرائيلية فى أقرب وقت ممكن.

وأشار "ما تشاو" إلى أن "الحل القائم على دولتين هو السبيل الرئيس لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل"، مؤكدا دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 


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