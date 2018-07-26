الشرطة الصينية تلقى القبض على امرأة حاولت الانتحار أمام السفارة الأمريكية

ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية أن الشرطة الصينية ألقت القبض على امرأة سكبت البنزين على نفسها اليوم الخميس فى محاولة للانتحار على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية فى بكين، ووردت أنباء عن حدوث انفجار.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير. وشاهد أحد أفراد طاقم رويترز الشرطة الصينية وهى تفحص مركبة أمام السفارة، وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا ينبعث بعد انفجار فيما يبدو.

وقال شاهد آخر إن سبع أو ثمانى مركبات للشرطة كانت منتشرة قرب السفارة وإن الطريق المجاور للمجمع أغلق. ولم يصدر تعليق من مسؤولين بالسفارة الأمريكية.