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الخميس، 26 يوليه 2018 04:26 م
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السيسي يصدر قانون بشأن استدعاء بعض قادة القوات المسلحة للخدمة مدى الحياة

الخميس، 26 يوليه 2018 02:50 م
السيسي يصدر قانون بشأن استدعاء بعض قادة القوات المسلحة للخدمة مدى الحياة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2018 فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ووفقاً للقانون،  يُستدعى الضباط من كبار قادة الضباط المسلحة، الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ولا يجوز- وفقاً للقانون-  مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى فى مواجهة أيا من المخاطبين بأحكامه، عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتمتع المخاطبون أثناء سفرهم خارج البلاد  بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم ومدة استدعائهم.


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