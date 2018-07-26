السعودية تجرى تحديثا على برنامج مناسكنا بـ8 لغات عالمية والخطبة المترجمة

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إطلاق النسخة المحدثة لتطبيق "مناسكنا"، الذى يقدم حزمة خدمات على الأجهزة الذكية والموجهة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال رحلتهم الإيمانية فى المشاعر المقدسة، والمدعم بـ8 لغات عالمية، أبرزها: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنغالية.

ويقدم التطبيق- حسب بيان صحفى - خصائص عدة، منها: خرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومدينة جدة، وتعمل هذه الخصائص دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت باستخدام الخرائط بمجرد تحميل الخرائط، إضافة إلى خاصية حدود الحرم والمشاعر المقدسة.



وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن التطبيق بنسخته الجديدة سيسهم بشكل كبير في مساعدة الحاج على أداء النسك بكل يسر وسهولة من خلال التعرف على أوقات التفويج ورمي الجمرات وتحرك الحافلات وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة، وتذليل العقبات التي تواجهه أثناء أداء الفريضة، إضافة للتواصل مع الوزارة بشكل مباشر.



ولفت "بنتن" إلى مساهمة التطبيق في إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد فى خدمة ضيوف الرحمن.

وتشهد المشاعر المقدسة، إجراءات وتجهيزات لموسم الحج المقبل، حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع ترجمة خطبة عرفة.



وأوضح الدكتورالسديس، أن مشروع ترجمة خطبة عرفة خدمة جليلة وبشارة عظيمة تهدف لإيصال الرسالة السامية لمنبر الخطيب فى يوم عرفة الفضيل، وترجمة الخطبة وإيصالها للحجاج وضيوف بيت الله الحرام الذين وفدوا من كل فج عميق، وللمسلمين كافة حول العالم.

وأكد أنه سبق تدشين سلسلة من الاجتماعات واللجان التخصصية في مجالات الترجمة والهندسة والتقنية والإعلام ليكون المشروع واجهة حضارية مشرفة للمملكة العربية السعودية، وحرصاً على جودة وفعالية المشروع، وضمان استفادة الحجاج والمسلمين في العالم من المشروع ووصول رسالته العظيمة لهم.



وأشار إلى أن المشروع يطرح عدة وسائل تمكن المستخدمين من الاستفادة من الترجمة في محيط المشاعر المقدسة لخمسة ترددات الـ(FM) الإذاعية خاصة للغات الـ5 المعتمدة وهى: الإنجليزية، والفرنسية، والملاوية، والأردو، والفارسية، حيث يمكن استماع الحاج للترجمة المباشرة عن طريق استقبال الموجة الإذاعية للغته، فيما جرى تجهيز غرف مغلقة للمترجمين مراعية المواصفات المهمة والمؤثرة، حيث تتم الترجمة فوريةً تزامناً مع ابتداء الخطبة.



وقال السديس: إن هذه الخدمة تأتى ضمن سلسلة ضخمة من الخدمات التي تزيد وتتطور فى كل عام سعيا إلى توفير أرقى وأجود الخدمات التى تستهدف راحة وسلامة قاصدى بيت الله الحرام والمسجد النبوى والمشاعر المقدسة.

الشيخ السديس يدشن مشروع الخطبة المترجمة بـ5 لغات عالمية