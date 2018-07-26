الرئيس الصينى يشدد على أهمية التعاون الأمنى بين دول "بريكس"

كتب سمير حسنى

دعا الرئيس الصينى شي جين بينج، بزيادة دعم الاقتصاد العالمى والقضاء على الفجوة بين دول العالم، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية التعاون الأمنى بين دول المجموعة.

وبدأت فى مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب إفريقيا اليوم أعمال القمة الـ10 لبلدان مجموعة بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا".

وكشف الرئيس الصينى، عن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أطلق مبادرة خلال الجلسة المغلقة، تهدف إلى تنمية العلاقات بين دول المجموعة وأيدها جميع الزعماء.

ويشارك فى أعمال القمة التى ستستمر 3 أيام، بالإضافة إلى زعماء الدول الـ5 الأعضاء فى المجموعة، رؤساء كل من ناميبيا والجابون وأنجولا والسنغال وأوغندا وتوجو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا.