video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصينى يشدد على أهمية التعاون الأمنى بين دول "بريكس"

الخميس، 26 يوليه 2018 01:07 م
الرئيس الصينى يشدد على أهمية التعاون الأمنى بين دول "بريكس" الرئيس الصينى شي جين بينج
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

دعا الرئيس الصينى شي جين بينج، بزيادة دعم الاقتصاد العالمى والقضاء على الفجوة بين دول العالم، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية التعاون الأمنى بين دول المجموعة.

 

وبدأت فى مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب إفريقيا اليوم أعمال القمة الـ10 لبلدان مجموعة بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا".

 

وكشف الرئيس الصينى، عن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أطلق مبادرة خلال الجلسة المغلقة، تهدف إلى تنمية العلاقات بين دول المجموعة وأيدها جميع الزعماء.

 

ويشارك فى أعمال القمة التى ستستمر 3 أيام، بالإضافة إلى زعماء الدول الـ5 الأعضاء فى المجموعة، رؤساء كل من ناميبيا والجابون وأنجولا والسنغال وأوغندا وتوجو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنوب أفريقيا تحذر فى افتتاح قمة "بريكس" من المخاوف بشأن التعريفات الأمريكية

لافروف: "بريكس" ستعزز التعاون مع الكيانات الأخرى لتشكيل جبهة موحدة

دول بريكس

مجموعة بريكس الاقتصادية

الرئيس الصينى

بوتين

جنوب افريقيا




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة