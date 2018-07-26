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الخميس، 26 يوليه 2018 02:50 م
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الدفاع الروسية: عودة 200 فرد عسكرى من سوريا

الخميس، 26 يوليه 2018 01:29 م
الدفاع الروسية: عودة 200 فرد عسكرى من سوريا القوات الروسية فى سوريا
أ ش أ
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسى أن حوالى 200 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية عادوا من سوريا إلى روسيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إلى أن نحو 200 من عسكريى وحدات الشرطة العسكرية الروسية، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية فى روسيا، عادوا إلى روسيا بعد نجاحهم فى أداء مهام خاصة على أراضى الجمهورية العربية السورية.

وأضاف البيان أن طائرة نقل عسكرية من نوع (إيل - 76)، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، حملت هؤلاء العسكريين إلى مطار (موزدوك) فى أوسيتيا الشمالية.

 

 


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