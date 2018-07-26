الحكومة اليونانية تقرر تقديم الدعم المالى لضحايا حرائق الغابات

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قررت الحكومة اليونانية اتخاذ مجموعة من التدابير لصالح ضحايا حرائق الغابات المشتعلة فى بعض المناطق الواقعة بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس - عقب اجتماع طارئ للحكومة برئاسة أليكسيس تسيبراس، حسبما ذكرت وكالة أنباء (ذا جريك ريبورتر) اليونانية اليوم الخميس أنه تم تقسيم هذه التدابير إلى ثلاث مجموعات: الأولى معنية بتدابير تقديم المساعدة الفورية إلى ضحايا حرائق الغابات، والتى تشمل إعانات بقيمة 5 آلاف يورو للعائلات والأشخاص الذين تضرروا من الحرائق و6 آلاف يورو للعائلات التى تضررت من الحرائق وتعول ثلاثة أطفال أو أكثر و8 آلاف يورو للشركات التجارية التى تكبدت خسائر جراء الحرائق.

كما تم إطلاق مجموعة ثانية متعلقة باتخاذ تدابير لصالح ذوى الضحايا، ومجموعة ثالثة متعلقة بتعويض الأشخاص والبلديات.