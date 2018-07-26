video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحرف اليدوية: انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء عن ورش السجاد بـقرية "أبو شعرة"

الخميس، 26 يوليه 2018 05:00 ص
الحرف اليدوية: انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء عن ورش السجاد بـقرية "أبو شعرة" سجاد يدوى - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

أكدت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء عن مصانع وورش السجاد اليدوى بقرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تدخل الجهات المختصة بالمحافظة لحل الأزمة.

من جانبه أوضح مسعد عمران رئيس الغرفة، أن المهندس ماهر محمد السيد مدير عام إدارة كهرباء أشمون تابع بنفسه عودة الكهرباء إلى المصانع مع وعد بعد تكرارها، مشيراً إلى أن رئيس إدارة الكهرباء أكد أن اسباب الانقطاع بسبب أعمال مشروعات بالشركة.

وأضاف عمران، أن الاستجابة السريعة تعكس مدى حرص الدولة واهتمامها بالمشروعات والمصانع والورش فى مختلف القطاعات الصناعية، ومتابعتها لكل الأزمات التى تواجه القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الحرف اليدوية": انقطاع الكهرباء يعطل العمل بـ600 ورشة سجاد يدوى بالمنوفية

الصناعات اليدوية

قرية أبو شعرة

محافظة المنوفية

اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة