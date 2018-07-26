الحرف اليدوية: انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء عن ورش السجاد بـقرية "أبو شعرة"

كتبت: دانه الحديدى

أكدت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء عن مصانع وورش السجاد اليدوى بقرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تدخل الجهات المختصة بالمحافظة لحل الأزمة.

من جانبه أوضح مسعد عمران رئيس الغرفة، أن المهندس ماهر محمد السيد مدير عام إدارة كهرباء أشمون تابع بنفسه عودة الكهرباء إلى المصانع مع وعد بعد تكرارها، مشيراً إلى أن رئيس إدارة الكهرباء أكد أن اسباب الانقطاع بسبب أعمال مشروعات بالشركة.

وأضاف عمران، أن الاستجابة السريعة تعكس مدى حرص الدولة واهتمامها بالمشروعات والمصانع والورش فى مختلف القطاعات الصناعية، ومتابعتها لكل الأزمات التى تواجه القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى.