الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يتقدم بمحيط باقم (فيديو)

تواصل قوات الجيش الوطنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية باليمن تقدمها الميدانى نحو مركز مديرية باقم شمالى المحافظة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيات.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت، اليوم الخميس، من تحرير سلاسل جبال أبواب الحديد والمواقع المحيطة بها بالكامل، وتواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية باقم من عدة اتجاهات.

وأكد العميد قروش، أن العملية العسكرية التى تشارك فيها عدة ألوية عسكرية وبإسناد مباشر من طيران التحالف العربى لا تزال مستمرة حتى تحرير مديرية باقم ومحافظة صعدة بالكامل من المليشيات الحوثية الانقلابية.

أوضح قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش فتحت جبهات جديدة في محيط مركز مديرية باقم، بهدف تضييق الحصار على المليشيات الانقلابية، وقطع الإمدادات عنها تمهيدًا لدخول قوات الجيش مركز المديرية من عدة اتجاهات.

ولفت العميد القبلي، إلى أن قوات الجيش قادرة على اجتياح مركز المديرية ولكنها حريصة على سلامة المباني وممتلكات المواطنين ومنازلهم التي تتمركز فيها المليشيات وتجنيبها المزيد من الدمار.