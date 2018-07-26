video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسيطر على قرى وبلدات جديدة بريفى درعا والقنطيرة

الخميس، 26 يوليه 2018 08:45 ص
الجيش السورى يسيطر على قرى وبلدات جديدة بريفى درعا والقنطيرة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

تمكن الجيش السورى اليوم الخميس، من السيطرة على بلدات وقرى فى ريفى درعا الغربى والقنطيرة الجنوبى.

وأفادت مصادر سورية، وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية، بأن القوات السورية تحقق تقدما متسارعا وهاما ضد ما يسمى بجيش خالد بن الوليد الموالى لتنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك بغطاء جوى وصاروخى مكثف"، موضحة أن الجيش سيطر على قريتى "عين دكر ومحرتين" فى منطقة حوض اليرموك وسط انهيار للتنظيم فى المنطقة.

وفى إدلب، ذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت مناطق متفرقة فى ريف المحافظة مساء أمس، موضحة أن الانفجارات نجمت عن انفجار مستودع للذخيرة تابع للحزب الإسلامى التركستانى فى ريف جسر الشغور الغربى قرب نقطة مراقبة تركية دون ورد معلومات عن أسباب الانفجار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يحرر 21 قرية وبلدة بريفى القنيطرة ودرعا

الجيش السورى يقتل إرهابيين من داعش بعد هجوم السويداء

الجيش السورى يستعيد دوما وعراجة وتل بصير بريف السويداء

الجيش السورى

درعا

القنطيره

القوات السوريه

داعش




لا تفوتك
الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة