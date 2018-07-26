الجيش السورى يسيطر على قرى وبلدات جديدة بريفى درعا والقنطيرة

دمشق (أ ش أ)

تمكن الجيش السورى اليوم الخميس، من السيطرة على بلدات وقرى فى ريفى درعا الغربى والقنطيرة الجنوبى.

وأفادت مصادر سورية، وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية، بأن القوات السورية تحقق تقدما متسارعا وهاما ضد ما يسمى بجيش خالد بن الوليد الموالى لتنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك بغطاء جوى وصاروخى مكثف"، موضحة أن الجيش سيطر على قريتى "عين دكر ومحرتين" فى منطقة حوض اليرموك وسط انهيار للتنظيم فى المنطقة.

وفى إدلب، ذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت مناطق متفرقة فى ريف المحافظة مساء أمس، موضحة أن الانفجارات نجمت عن انفجار مستودع للذخيرة تابع للحزب الإسلامى التركستانى فى ريف جسر الشغور الغربى قرب نقطة مراقبة تركية دون ورد معلومات عن أسباب الانفجار.