الجامعة العربية والأمم المتحدة يوقعان خطة عمل مشتركة بشأن الأوضاع بالمنطقة

وقعت الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، خطة عمل مشتركة للفترة من 2018-2020 بشأن الأوضاع الإنسانية فى المنطقة.

وأكد السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد الجامعة العربية للشئون الاجتماعية، عقب التوقيع اليوم بمقر الجامعة العربية، أهمية الخطة لتعزير التعاون القائمة بين الجانبين فى عدد من المجالات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن هذه الخطة تأتى فى إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2010، موضحا أن خطة عمل 2018-2020 تتناول موضوعات تعزيز الحوار حول القضايا والأزمات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك والتواصل على المستويين القطرى والإقليمى لضمان تكامل الجهود واستجابة أكثر فعالية للاحتياجات الانسانية وتبادل المعلومات المتعلقة بالتأهب والاستجابة للأزمات الإنسانية والتوعية المشتركة ومناصرة القضايا الإنسانية وتوسيع العضوية فى الآليات الإنسانية متعددة الأطراف بالإضافة إلى ضمان تمويل أفضل للأزمات الإنسانية والتكامل مع الآليات الحالية.