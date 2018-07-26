التموين تناشد أصحاب المخابز توفير الخبر للمواطنين غدا قبل إيقاف نظام المطاحن

كتب مدحت وهبة

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المخابز والبداليين التموينين ومشروع جمعيتى والمطاحن من توفير الخبز للمواطنين وإجراء كافة التسويات اللازمة لهم مع عمل الاستعاضات قبل الساعة الخامسة مساء غد الجمعة.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان مساء اليوم، بأصحاب المخابز والبدليين التموينين ومشروع جمعيتى وأصحاب المطاحن بأنه سيتم إيقاف النظام اعتبار من الساعة 5 مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧\٧\٢٠١٨ حتى الساعة 3 فجر يوم السبت الموافق ٢٨\٧\٢٠١٨ لمدة 10 ساعات متتالية فقط، نظرا لإجراء عملية الصيانة الدورية لمركز المعلومات الخاص بمنظومة الخبز والتموين والمطاحن التابعة لشركة سمارت.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر، قرارا بإيقاف النظام الخاص بالمخابز والمطاحن على جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق، 27 يوليو 2018، حتى الساعة الثالثة صباح يوم السبت 28 يوليو 2018، وذلك بسبب اجراء صيانة لمركز المعلومات الخاص بنظامى الخبز والتموين