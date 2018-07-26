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التقرير الطبى لـ"ضحية الميراث" بحلوان: هبوط حاد بالدورة الدموية وأزمة قلبية

الخميس، 26 يوليه 2018 10:37 م
التقرير الطبى لـ"ضحية الميراث" بحلوان: هبوط حاد بالدورة الدموية وأزمة قلبية مشرحة_أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشف التقرير الطبى لجثة عامل، لقى مصرعه أثناء مشادة بينه وبين شقيقه وأبناء شقيقه، بسبب خلافات على الميراث، فى حلوان، أن الضحية توفى إثر أزمة قلبية حادة وهبوط حاد فى الدورة الدموية.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر العام، يفيد وصول جثة "م.ك" 55 سنة، عامل.

وبالانتقال والفحص، وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة اندلعت بين الضحية وشقيقه وأبناء شقيقه بسبب خلافات حول الميراث، ما أسفر عن وفاته خلال المشاجرة، وفروا هاربين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، فيما يجرى البحث عن المتهمين.

وصرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن الجثة، بعد عرضها على الطب الشرعى.


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