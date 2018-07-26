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التعليم: 40ألف متظلم على نتيجتهم بالثانوية العامة اطلعوا على كراسات الإجابة

الخميس، 26 يوليه 2018 12:47 م
التعليم: 40ألف متظلم على نتيجتهم بالثانوية العامة اطلعوا على كراسات الإجابة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والعليم الفنى، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائج الامتحانات تظامنا مع السماح للطلاب بالإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترولات لكتابة الملاحظات التى يرصدها الطالب فى كراسة الإجابة.

وقالت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، إن أكثر من 40 ألف طالب اطلعوا على كراسة الإجابة حتى الآن منذ أن تم السماح للطلاب بإلاطلاع الأسبوع الماضى، لافتة إلى أنه يوميا يستقبل كل كنترول ما يقرب من 500 طالب وطالبة بواقع 11 كنترول على مستوى الجمهورية ليصل عدد الطلاب الذين يطلعون يوميا على كراسة الإجابة قرابة الـ" 5 آلاف طالب وطالبة.

وأوضحت المصادر، أن الكنترولات ما زالت تستقبل الطلاب وسيتم الإعلان عن تفاصيل الكراسات التى استحقت الزيادة قريبا.

 


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