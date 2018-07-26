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"التعليم": تعديل درجات 4345 ورقة إجابة بتظلمات الثانوية العامة

الخميس، 26 يوليه 2018 08:36 م
"التعليم": تعديل درجات 4345 ورقة إجابة بتظلمات الثانوية العامة د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب – محمود طه حسين
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أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اليوم الخميس، أن لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية ما زالت تواصل استقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2017/2018 وفقًا للإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 
 
وصرح حجازي بأن حصيلة أعمال التظلمات في اليوم الثاني عشر للتظلمات قد وصل إلي (93,157) طالب/ طالبة، وأن إجمالى عدد الأوراق التي تم تعديل درجاتها بالزيادة على مستوى جميع لجان النظام والمراقبة قد بلغ (4345) ورقة، مقسمين على النحو التالي:
 
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) هو (631) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب) هو (408) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج) هو (762) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (د) هو (239) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (أ) هو (329) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (ب) هو (272) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (أ) هو (357) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (ب) هو (419) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية هو (215) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط هو (572) ورقة.
- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا هو (141) ورقة.
 
وأعلن حجازى، عن احتفاظ مادة الكيمياء بصدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (38,524) طالب/ طالبة، بينما جاءت مادة (الجغرافيا) كأقل مادة فى المواد المتظلم من نتيجتها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (1896) طالب/ طالبة.
 
جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى واستقبال تظلمات الثانوية العامة هو يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018.
 
 

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