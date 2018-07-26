"التايمز": بريطانيا تشهد ارتفاع هائل فى درجات الحرارة الساعات المقبلة

كتب: هانى محمد

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن لندن ستشهد ارتفاعا هائلا فى درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وقد تتخطى درجات الحرارة 38.5 درجة مئوية.

وأضافت أن هذا الارتفاع الهائل لدرجات الحرارة فى بريطانيا، المستمر منذ 3 أسابيع سيمهد لحدوث عواصف رعدية وسقوط أمطار تستمر لمدة ساعة وسقوط نحو 60 ملميترا من المطر خلال 3 ساعات، حسب مركز الأرصاد الجوية.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا فى نسبة "التلوث" فى الهواء جراء الارتفاع الهائل فى درجات الحرارة وهبوب الرياح الجنوبية.

وأصدرت الحكومة تحذيرات بشأن مخاطر الشواء وأعقاب السجائر لما يمكن أن يسببه ذلك من الحرائق.

وقال خبير الأرصاد، إن الحرارة ستؤدى أيضا إلى عواصف رعدية شديدة فى المناطق الوسطى والشرقية غدا مع سقوط 30 ملم من الأمطار فى ساعة و60 ملم فى ثلاث ساعات.