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الخميس، 26 يوليه 2018 10:59 م
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البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1%

الخميس، 26 يوليه 2018 09:10 م
البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 858.467 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1% عن الأسبوع الماضى.
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 470.353 مليار جنيه إلى 464.820 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.507 مليار جنيه إلى 180.866 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 654.860 مليار جنيه إلى 645.686 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 520 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 547 ألف سند تقريباً.
 

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