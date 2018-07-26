البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1%

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 858.467 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 470.353 مليار جنيه إلى 464.820 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.507 مليار جنيه إلى 180.866 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 654.860 مليار جنيه إلى 645.686 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 520 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 547 ألف سند تقريباً.
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