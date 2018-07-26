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الخميس، 26 يوليه 2018 07:24 م
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البشير يوجه بضرورة إحلال السلام الشامل بجميع أرجاء السودان

الخميس، 26 يوليه 2018 06:14 م
البشير يوجه بضرورة إحلال السلام الشامل بجميع أرجاء السودان الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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وجه الرئيس السودانى عمر البشير بضرورة دعم "التراضى الوطني" وإحلال السلام الشامل فى جميع أرجاء السودان .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بمساعده اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدى .


وأوضح المهدى - فى تصريح صحفى - أن اللقاء تناول الشأن العام وسبل دعوة الجميع للحوار دون انتقاء، مؤكدا أن السودان أحوج ما يكون لجمع الصف الوطنى والتوافق لمواجهة صعوبات المرحلة .


وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث دور السودان الفاعل وأهميته فى تحقيق الاستقرار للإقليم، بجانب التأكيد على أهمية المضى فى برنامج إصلاح الدولة ومحاربة الظواهر السالبة .


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