البشير يوجه بضرورة إحلال السلام الشامل بجميع أرجاء السودان

أ ش أ

وجه الرئيس السودانى عمر البشير بضرورة دعم "التراضى الوطني" وإحلال السلام الشامل فى جميع أرجاء السودان .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بمساعده اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدى .



وأوضح المهدى - فى تصريح صحفى - أن اللقاء تناول الشأن العام وسبل دعوة الجميع للحوار دون انتقاء، مؤكدا أن السودان أحوج ما يكون لجمع الصف الوطنى والتوافق لمواجهة صعوبات المرحلة .



وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث دور السودان الفاعل وأهميته فى تحقيق الاستقرار للإقليم، بجانب التأكيد على أهمية المضى فى برنامج إصلاح الدولة ومحاربة الظواهر السالبة .