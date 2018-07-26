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"البحوث الفلكية" يفتح أبوابه غدًا للزائرين بمرصد حلوان لمتابعة الخسوف الكلى

الخميس، 26 يوليه 2018 01:00 ص
"البحوث الفلكية" يفتح أبوابه غدًا للزائرين بمرصد حلوان لمتابعة الخسوف الكلى خسوف القمر - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن فعاليات رصد الخسوف الكلى للقمر تبدأ فى الساعة الخامسة من عصر غد الجمعة بمحاضرة علمية مبسطة عن الخسوف القمرى وأهمية هذا الحدث العلمى الهام تحديداً، تعقد بمرصد حلوان.
 
وأشار معمل أبحاث الشمس بالمعهد إلى أن الخسوف يبدأ بمرحلة شبه الظل فى الساعة 7: 15 مساءً ولن ترى العين المجردة أى تغيير يذكر فى هذه المرحلة، موضحا أن بداية تلامس القمر مع ظل الأرض فى الساعة 8: 24 مساءً وبداية من هذا التوقيت سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً فى قرص القمر مع بعض النقصان فى درجة لمعانه.
 
وأوضح أن الخسوف يصبح كلياً فى الساعة 9: 30 مساءً ويستمر حتى الساعة 11: 45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافتة إلى أن القمر ينسلخ  تماماً من منطقة ظل الأرض فى الساعة 12: 19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى فى منطة شبه الظل (التى لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1: 29 بعد منتصف الليل.
 
وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (متمثلاً فى فريق الرصد العلمى بمعمل أبحاث الشمس)، ترحيبه بالزائرين الكرام المتخصصين والهواة المهتمين برصد مثل هذه الظواهر، مشيرا إلى أن حضور رصد هذه الظاهرة متاح مجاناً دون رسوم للأفراد العاديين كهدية من المعهد لزواره ومتابعيه بغرض إثراء المعرفة العلمية لكافة الأعمار، موضحا أنه مسموح للزائرين باصطحاب الأطفال بشرط الالتزام بالجو العلمى العام للمكان وللحدث.
 
وأكد أنه ستكون هناك إمكانية لأداء صلاة الخسوف بالمسجد الموجود بالمعهد لمن أراد ذلك، مشيرا إلى أن النظر للقمر أثناء فترة الخسوف لا يضر العين البشرية، لكن التحديق فى القمر بلمعانه لفترة طويلة قد يصيب العين وقتياً ببعض الزغللة التى تنتهى بعد دقائق، ويمكن التخلص منها فوراً بوضع قطعة من الثلج أو أى شىء بارد على العين بعد غلق الأجفان.

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