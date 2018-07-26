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البحوث الفلكية: خسوف القمر غدا الأطول بالقرن الـ21 فى مصر والوطن العربى

الخميس، 26 يوليه 2018 10:16 ص
البحوث الفلكية: خسوف القمر غدا الأطول بالقرن الـ21 فى مصر والوطن العربى خسوف القمر
كتب محمود راغب
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خسوف القمر الكلى الأطول بالقرن الـ21

الملايين بمصر والوطن العربى على موعد غدا الجمعة 27 يوليو الجارى مع خسوف القمر الكلى، الذى سيتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر، ويعتبر هذا الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين.

وسوف يستغرق خسوف القمر الكلى فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته "شبه ظلى - جزئى - كلى - شبه ظلى" مدة قدرها 6 ساعات و14 دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف منذ بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى - كلى - جزئى" مدة قدرها ساعتين و12 دقيقة.

كما يستغرق خسوف القمر الكلى منذ بدايته حتى نهايته ساعة و43 دقيقة، وسيرى فى مصر والوطن العربى.


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