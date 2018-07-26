البحوث الفلكية: القمر يتحول للون النحاسى والأحمر الدموى عند ذروة الخسوف

كشف الدكتور ياسر عبد الهادى، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه مع لحظة الخسوف الكلى للقمر، غدا الجمعة، سيأخذ القمر اللون النحاسى أو الأحمر الدموى عند الذروة العظمى.

وأشار أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أن القمر عند خسوفه الكلى يمكن أن يأخذ اللون البنى الغامق والأحمر إلى البرتقالى البراق والأصفر، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة فى الغلاف الجوى حول الأرض، موضحا أن القمر يأخذ هذا اللون نتيجة مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوى.

وأشار أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه سيلاحظ وجود نقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة بشكل استثنائى قرب القمر ذلك كوكب المريخ.