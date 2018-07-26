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الخميس، 26 يوليه 2018 01:01 م
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البحرين تدين الهجوم على ناقلتى نفط سعودية فى البحر الأحمر

الخميس، 26 يوليه 2018 12:27 م
البحرين تدين الهجوم على ناقلتى نفط سعودية فى البحر الأحمر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
المنامة (أ ش أ)
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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذى استهدف ناقلتى نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى فى البحر الأحمر من قبل المليشيات الانقلابية فى اليمن، وذلك بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وأكدت البحرين، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن هذا الاعتداء الجبان يمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا للملاحة الدولية ويحمل ضررًا بالغًا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر .

وجددت المملكة، تضامنها التام مع السعودية ووقوفها معها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولى للتصدى لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة التى تقوم بها المليشيات الانقلابية فى اليمن وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية و للملاحة فى مضيق باب المندب.

 


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