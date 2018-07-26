video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل بطول الحدود مع غزة

الخميس، 26 يوليه 2018 01:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل بطول الحدود مع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه أوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع القطاع خشية من قناصة غزة.

وذكر موقع صحيفة (معاريف) العبرية اليوم الخميس، أنه ووفقا لتقييم الوضع المتوتر على حدود قطاع غزة، فإن الجيش أوقف جميع أعمال السياج الحدودى بسبب تهديدات حركة حماس وجناحها العسكرى بتنفيذ هجمات على السياج.

وقرر الجانب الإسرائيلى، إضافة 4 سلع جديدة إلى قائمة الاستخدامات المزدوجة والتى يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة.

وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الشركات فى غزة بقرار الجانب الإسرائيلى والذى يقضى بضم 4 سلع وهى غاز الهليوم وكل المنتجات المطاطية القابلة للنفخ وبالونات الأطفال وإطارات السيارات، لقائمة الاستخدامات المزدوجة.

ووفقا للجنة الرئاسية الفلسطينية.. فإن شركات غزة لن تستطيع إدخال هذه السلع إلا برفع طلب خاص يوجه للاقتصاد الإسرائيلى، ومن ثم يتم فحص التاجر ونوع السلعة ومصدر السلعة عند المخابرات الإسرائيلية، ثم يتم إبلاغ التاجر بالرفض أو القبول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلافات روسية إسرائيلية بسبب التواجد الإيرانى فى سوريا.. وزير خارجية روسيا يزور تل أبيب فجأة لإجراء محادثات سرية.. نتنياهو: الوفد الروسى سيناقش اتفاق الحدود..والإعلام العبرى: توترات كبيرة تشهدها المنطقة الحدودية

نتنياهو: الطائرة السورية المستهدفة انتهكت اتفاق نزع السلاح بالجولان

نتنياهو: إردوغان ارتكب مذبح ضد السوريين والأكراد

لافروف ورئيس الأركان الروسى يلتقيان نتنياهو فى القدس بتوجيه من بوتين

نتنياهو يشيد بموقف ترامب "الصارم ضد إيران

نتنياهو يعترف بمد يد العون للمعارضة المسلحة فى سوريا بحجة "الإنسانية"

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الجدار الفاصل

غزة




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة