الاحتلال الإسرائيلى يوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل بطول الحدود مع غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه أوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع القطاع خشية من قناصة غزة.

وذكر موقع صحيفة (معاريف) العبرية اليوم الخميس، أنه ووفقا لتقييم الوضع المتوتر على حدود قطاع غزة، فإن الجيش أوقف جميع أعمال السياج الحدودى بسبب تهديدات حركة حماس وجناحها العسكرى بتنفيذ هجمات على السياج.

وقرر الجانب الإسرائيلى، إضافة 4 سلع جديدة إلى قائمة الاستخدامات المزدوجة والتى يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة.

وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الشركات فى غزة بقرار الجانب الإسرائيلى والذى يقضى بضم 4 سلع وهى غاز الهليوم وكل المنتجات المطاطية القابلة للنفخ وبالونات الأطفال وإطارات السيارات، لقائمة الاستخدامات المزدوجة.

ووفقا للجنة الرئاسية الفلسطينية.. فإن شركات غزة لن تستطيع إدخال هذه السلع إلا برفع طلب خاص يوجه للاقتصاد الإسرائيلى، ومن ثم يتم فحص التاجر ونوع السلعة ومصدر السلعة عند المخابرات الإسرائيلية، ثم يتم إبلاغ التاجر بالرفض أو القبول.